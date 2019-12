SP maakt “inschrijfformulier” voor wonen in Pepergasthuis

nieuws

Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons

De SP wil woningzoekenden laten reageren op huizen die leeg staan in het Pepergasthuis. De partij heeft daarom een reactiepagina op Facebook gemaakt.

Het is een symbolische actie van de socialisten die tegen de verkoop van het Pepergasthuis zijn. Woningbouwvereniging Lefier heeft het pand verkocht aan belegger Jan Berry Drenth. Lefier vindt het pand te duur in onderhoud. Er is veel protest tegen de verkoop, omdat het Pepergasthuis tot het Groninger erfgoed behoort.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Het is een gênante vertoning. De huurders zijn tegen de verkoop, de gemeente is tegen de verkoop en de meerderheid van de Groningers is ook tegen de verkoop. Alleen Lefier en de commerciële vastgoedbelegger omdat zij beiden eurotekens in de ogen hebben.”