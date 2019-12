Slechts één op de tien woninginbraken in Groningen opgelost

nieuws

Slechts één op de tien woninginbraken in de gemeente Groningen wordt opgelost. Om precies te zijn 11,2 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws



Dat is laag, maar het is beter dan in bijvoorbeeld Pekela en Loppersum waar in drie jaar tijd niemand voor een woninginbraak is opgepakt. In Soest loopt de inbreker de grootste kans om tegen de lamp te lopen: 31,9 procent.

De gemeente Groningen vormt de middenmoot qua inbraken. In de periode 2016 – 2018 werd 2365 keer ingebroken en 265 zaken werden opgelost. De meeste inbraken vinden rond de kerst plaats.

“De boodschap dat een woninginbraak waarschijnlijk niet wordt opgelost, is geen prettige voor een slachtoffer. Maar het is wel een realistische boodschap, waarmee de politie valse verwachtingen wil voorkomen. Dat dit frustreert, snappen we, maar het is wel eerlijk”, aldus de Nationale Politie tegen RTL nieuws.