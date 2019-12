Serious Request haalt 1,4 miljoen euro op in strijd tegen mensenhandel

nieuws

Foto Casper Slotboom: serious request

De actie Serious Request van radio 3FM DJ’s heeft ruim 1,4 miljoen euro opgeleverd. Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt op de eindmanifestatie op de Ossenmarkt in Groningen.

Het radiostation zamelde samen met het Rode Kruis het geld in voor mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel. De DJ’s vertrokken vorige week vanuit Goes in Zeeland en liepen in estafettes door het zuiden en oosten van Nederland naar Groningen. Onderweg waren er diverse activiteiten om geld op te halen. Ook anderen organiseerden activiteiten om geld bij elkaar te krijgen.

De DJ’s Herman Hofman en Sander Hoogendoorn liepen dinsdag het laatste stuk van Vries naar Groningen waar op de Ossenmarkt diverse optredens waren.