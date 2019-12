Schuurbrand in Haren snel onder controle

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een schuur aan de Rijksstraatweg in Haren heeft maandagmiddag korte tijd brand gewoed. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 15.10 uur bij de hulpdiensten binnen. “De Harense brandweer is uitgerukt met twee bluswagens”, vertelt Ten Cate. “Bij aankomst bleek er een brand te woeden in een schuurtje achter een woning. Wat er precies gebrand heeft is mij onbekend. Brandweerlieden hebben het vuur bedwongen met één straal hogedruk.” Behalve de brandweer kwam ook een ambulance ter plaatse. Eén persoon werd in de ziekenwagen gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Vanwege de verschillende voertuigen van de hulpdiensten die op de Rijksstraatweg geparkeerd stonden regelde de politie het doorgaande verkeer. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.