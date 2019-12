Schip verliest stuurhut bij aanvaring Dorkwerderbrug; passagiers slapen gewoon door

nieuws

De tijdelijke stuurhut op het schip (in aanbouw) Foto: Rijkswaterstaat

Maandagnacht heeft een Duits passagiersschip de Dorkwerderbrug aangevaren. Daarbij verloor de boot haar stuurhut. De bemanning en de passagiers, 93 in totaal, bleven ongedeerd. Ook was er geen schade aan de brug.

Het ongeval vond plaats rond één uur vannacht. De schipper maakte een inschattingsfout over de hoogte van de brug. De meeste passagiers hebben niets van de aanvaring gemerkt. Het schip is daarna aangemeerd bij Aduard. Hier is een nood-stuurhut gebouwd op de boot, waarna het door kon varen richting Amsterdam.

Ook de brug, die vlakbij de stad Groningen ligt, is er betrekkelijk goed van afgekomen. Tijdens de nachtelijke uren bleek al dat de tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal gewoon bediend kon worden. Daardoor was er geen belemmering voor het weg- en scheepvaartverkeer. Bij daglicht vond een nadere inspectie plaats. Daarbij is geconstateerd dat er geen schade is.