Rookmelder en oplettende buren voorkomen woningbrand

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Dankzij oplettende buren is vrijdagavond voorkomen dat een brand grote schade heeft aangericht aan een woning in de Jakob Israël de Haanstraat in de wijk De Held. Dat meldt de Groninger brandweer.

Rond 18.55 uur kwam er op de meldkamer in Drachten een 112-gesprek binnen. De beller meldde dat in een naastgelegen woning een rookmelder was te horen. Daarop werden direct een bluswagen en een hoogwerker gealarmeerd. Omdat onduidelijk was of er nog mensen in de woning aanwezig waren werd enkele momenten later ook een tweede blusvoertuig opgeroepen.

Brandweerlieden hebben de plant uit de bloempot gehaald. Duidelijk te zien is dat de plant aan het smeulen is. Foto: Ben de Jager – 112dokkum.nl

Smeulbrand

Bij aankomst zijn de brandweerlieden direct op onderzoek uitgegaan. “We hebben niemand in de woning aangetroffen”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Ook de oorzaak was snel gevonden. In een grote plastic bloempot was een smeulbrand ontstaan. “Hierdoor was er in de woning lichte rook komen te staan waar de rookmelder op gereageerd heeft.” Brandweerlieden hebben de bloempot naar buiten gebracht waar het smeulbrandje afgeblust werd.

Hoe de smeulbrand kon ontstaan is onbekend. De schade in de woning is beperkt gebleven. Door middel van een ventilator heeft de brandweer de rook uit de woning verdreven.