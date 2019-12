Rolling Christmas Dinner door de Oosterpoortbuurt

Op eerste kerstdag openen vier cafés in de Oosterpoortbuurt hun deuren. café Merleyn, de Kroeg van Klaas, Het Poortershoes en café Olivier organiseren dan het Rolling Christmas Dinner.



Het diner wordt georganiseerd voor alleenstaanden of mensen die zich tijdens de kerstdagen eenzaam voelen. Voor een bedrag van vijf euro kunnen mensen zich inschrijven voor het Rolling Christmas Dinner. De avond begint in Het Poortershoes, daar staat een welkomstdrankje klaar. Daarna kunnen de mensen aanschuiven in de Kroeg van Klaas voor het voorgerecht. Het hoofdgerecht wordt geserveerd in café Olivier en in café Merleyn wordt de avond afgesloten met het toetje.

Het idee is vorig jaar ontstaan toen initiatiefnemer Jacco van Wijk met de kerst alleen zat. “Ik voelde me op eerste kerstdag echt alleen en dat is echt niet leuk. Er is die dag niets te doen. De kroegen zijn dicht, mensen hebben andere verplichtingen en je hoort zelfs de vogels niet. Toen dacht ik: er zijn vast meer mensen die hier tegen aanlopen. Daar moet ik wat mee gaan doen.”

Laura Smit, één van de organisatoren van Rolling Christmas, vindt dat niemand tijdens de kerstdagen alleen moet zijn: “En als je dat wel bent, dan ben je bij ons welkom.”