Roelof verzorgt de herten in het Burgemeester Boeremapark

Roelof Lamberts verzorgt al ruim twee jaar lang de herten van het Burgemeester Boeremapark in Haren. Hij gaat er iedere dag heen om de dieren eten te geven en het verblijf netjes te houden.



Roelof werkt bij Zorgboerderij de Mikkelhorst. In zijn elektrische auto doet hij van alles in Haren. Één van zijn werkzaamheden is dus het voeren van de dieren in het Boeremaparkt, en dat doet Roelof met veel plezier. Hij is er overigens niet iedere dag, in het weekend zijn er andere vrijwilligers die de dieren voeren.

Het park is sinds tien jaar in het beheer van Stichting Burgemeester Boeremapark. Cor Harms, voorzitter van deze stichting is ontzettend blij met de inzet van Roelof en de andere vrijwilligers. “Zonder Roelof en de vrijwilligers hadden deze dieren hier misschien niet kunnen verblijven.”