RIVM roept op om geen hout te stoken tijdens oudejaarsnacht

Foto: Efraimstochter via Pixabay.com

Het RIVM roept mensen in het hele land op om tijdens oudejaarsnacht geen hout te stoken. Dit omdat het gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving, al dan niet veroorzaakt door fijn stof van vuurwerk , kan verergeren.

Tijdens oudejaarsnacht verwacht het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de luchtkwaliteit in het hele land slecht zal zijn: “De rook van houtverbranding is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Als de lucht al verontreinigd is door de stoffen die vrijkomen bij het afsteken van vuurwerk, kan houtrook deze klachten (nog verder) verergeren,” zo schrijft het RIVM op haar website.

In de loop van 1 januari verwacht het RIVM dat de luchtkwaliteit weer zal verbeteren.