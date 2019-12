Resto VanHarte draagt stokje over aan Toentje

nieuws

Foto: Facebook Bie de Buuf

Resto VanHarte Groningen, locatie Bie de Buuf in de Oosterparkwijk, draagt vanaf januari 2020 haar activiteiten over aan Toentje.



Resto VanHarte is vol vertrouwen dat ook bij Toentje de gasten en vrijwilligers een warme ontmoetingsplek vinden in de buurt waar verbinding ontstaat door samen koken en samen eten.

Al drie jaar wordt in Bie de Buuf door Resto VanHarte wekelijks een vers driegangendiner gekookt en geserveerd. Vrijwilligers koken onder begeleiding van professionele kok Annemiek van der Meijden. Buurtgenoten schuiven aan voor een heerlijk diner en goed gezelschap. Regelmatig zijn er optredens of schuiven organisaties uit de wijk aan. Resto VanHarte is trots op de overdracht en verzelfstandiging van dit buurtrestaurant dat op eigen benen verder gaat en bedankt alle betrokken partners, waaronder de gemeente Groningen, voor de verwezenlijking hiervan. Ook bedankt Resto VanHarte alle vrijwilligers die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan het succes van Resto VanHarte in Groningen. Dit is het voorlopige einde van de activiteiten van Resto VanHarte in Groningen.

Toentje en Resto VanHarte blijven samenwerken. Zo maakt Toentje nog gebruik van de ervaring van Resto VanHarte met het organiseren van social food festivals en trekken ze samen op bij de organisatie van thema avonden over actuele onderwerpen zoals gezondheid en voedselverspilling. Annemiek van der Meijden blijft het vertrouwde gezicht in de keuken. Ook zetten ze lokaal de samenwerking met gemeente, scholen, producenten en bedrijfsleven voort.

Iedereen is van harte welkom. Vanaf 1 januari 2020 is het buurtrestaurant iedere donderdag en vrijdag geopend vanaf 18.00 uur. Bijdrage is € 12,- p.p. Houders van een Stadjerspas betalen slechts € 6,- p.p. Reserveren is noodzakelijk via de website www.biedebuuf.nl. Het is op de openingsavonden ook mogelijk om afhaalmaaltijden op te halen.