Resort trekt in voormalige mannensauna

Het Resort, het kunstinitiatief dat de afgelopen tijd actief was in het Dudok tankstation, trekt in de voormalige mannensauna ‘t Pakhuisje.



Dat sloot op 12 juni 2016 zijn deuren. De sauna bestond 36 jaar en was in het noorden een begrip voor de gay community. Van de buitenkant was het niet makkelijk te herkennen als sauna. Met zijn dichtgetimmerde ramen leek het meer op een leegstaand pakhuis. De regenboogvlag aan de gevel was voor buitenstaanders de enige aanwijzing van het gebruik van dit mysterieuze pand.

Het Resort wil de voormalige functie van dit gebouw uitlichten die in het vorige gebruik zo duidelijk was voor de gay community en tegelijkertijd zo onzichtbaar bleef voor het algemene publiek. Het opwerpen van een facade tussen de veilige zone en de buitenwereld, het verbergen en tegelijkertijd oproepen van intieme relaties én een hoop oud sauna zweet zijn de ingredienten voor deze episode.

Met hulp van de gemeente en een team vrijwilligers is het gebouw leeg gehaald, schoongemaakt en weer aangekleed.

‘Het Resort reageert graag op de stad en haar onvermoede locaties. Met onze werkwijze halen we kunstenaars uit hun dagelijkse praktijk en maken exposites op plekken die daar niet perse geschikt voor zijn. Dit vereist een andere manier van werken die Het Resort als kunstinitiatief omarmt’.