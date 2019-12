Relatief veel eenoudergezinnen in Groningen

nieuws

In de gemeente Groningen groeit bijna een op de vier kinderen op in een eenoudergezin. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In Groningen is het aantal eenoudergezinnen 22,7%. Daarmee staat Groningen op de tiende plaats. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde van 16%. In de provincie Groningen staat Groningen op één gevolgd door Delfzijl (22,4) en Appingedam (21,4). Het Westerkwartier scoort met 11,1% het laagst.

Landelijk is in Heerlen en Rotterdam het aantal eenoudergezinnen het hoogst: 28,7 en 28,5 procent. Urk (3,8) en Staphorst (4,1) scoren het laagst. Het aantal eenoudergezinnen neemt de laatste jaren steeds meer toe.