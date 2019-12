Rechter: ‘Eindshow Serious Request op Ossenmarkt mag doorgaan’

nieuws

Foto: NPO 3FM

De bestuursrechter heeft een verzoek tot schorsing van de vergunning voor het evenement ‘3FM Serious Request’ op Kerstavond op de Ossenmarkt, afgewezen. Een omwonende had geklaagd over mogelijke geluidsoverlast en probeerde het evenement daarom via de rechtbank tegen te houden.

Hoewel de voorzieningenrechter oordeelde dat de geluidsbelasting zeer fors is en hoger is dan hetgeen in het algemeen als onduldbare hinder wordt aangemerkt, weegt get belang van het landelijke evenement zwaarder. “De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de burgemeester in dit geval tot het verlenen van de vergunning heeft kunnen komen omdat enerzijds de geluidsbelasting in de tijd beperkt was, het om een eenmalig evenement ging en verzoeker zelf enige maatregelen kon treffen om zich aan de overlast te onttrekken.”

In de week van kerst lopen drie teams van 3FM-dj’s in estafettevorm van het Zeeuwse Goes naar Groningen voor 3FM Serious Request: The Lifeline. Op 24 december eindigen ze de wandeling op de Ossenmarkt. Hier vindt de eindshow met onder andere live muziek plaats.