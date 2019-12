Ravage bij verkeersongeluk op N370: weg afgesloten

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de N370, de westelijke ringweg, is een vrachtwagen in botsing gekomen met twee personenauto’s. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.40 uur. “Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een vrachtwagen is ingereden op twee personenauto’s. Door de klap is een rode personenauto door de bosjes geschoten en op de parallelweg terecht gekomen. Een andere beschadigde personenauto staat nog op de rijbaan. Verschillende politiewagens en een ambulance zijn ter plaatse om hulp te verlenen. Zoals het nu lijkt is er niemand gewond geraakt.”

De N370 is voor het verkeer afgesloten. Automobilisten worden omgeleid via Vinkhuizen. Een bergingsbedrijf is opgeroepen om de beschadigde voertuigen weg te slepen.