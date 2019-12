PvdD wil verbod levende dieren op feestjes van Vindicat

nieuws

Foto: Andor Heij

De Partij voor de Dieren is niet blij met berichten dat nog steeds levende dieren worden gebruikt op feestjes van studentencorps Vindicat. De partij wil daarom dat er een verbod op het gebruik van levende dieren voor feestjes wordt opgenomen in de voorwaarden voor de accreditatie van het corps.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede, wil onder andere van het college weten of zij bereid is om met de Raden van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool in gesprek te gaan, met als doel een verbod op het gebruik van levende dieren ter amusement tijdens feestjes op te nemen in de voorwaarden voor accreditatie van het corps. “Het vermaak van een groep studenten mag nooit ten koste gaan van anderen, dat geldt voor mens én dier,” aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede.

Penny Nienhuis, entertainer en danseres uit Leeuwarden, bracht het nieuws over de dieren op de feesten van Vindicat begin december naar buiten. Onder andere tijgerwelpjes, een alligator en pony’s waren hier van de partij om de feestjes op te leuken.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het college van B&W vrijdagmiddag, middels schriftelijke vragen, zich hiervoor in te zetten.