Politie meer op de motor

De politie in Groningen gaat meer op de motor doen. Er is al één motorsurveillant opgeleid en er volgen er meer.



De motor wordt vooral ingezet voor overlast in de wijk en bij verkeersincidenten.

‘Sinds kort hebben we een nieuwe motor en er wordt een aantal collega’s van ons opgeleid om hier dienst mee te doen. Floris is onze eerst opgeleide motorsurveillant, spreek hem dus gerust aan als je hem ziet in je wijk’.