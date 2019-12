Politie blaast ontruiming gekraakt pand Emdenweg af

nieuws

Foto Marin Nuver 112groningen.nl

De politie heeft de ontruiming van een gekraakt pand aan de Emdenweg afgeblazen, omdat de krakers er al sinds donderdag zitten.



De politie wilde het pand vrijdagmiddag met veel mankracht met onder meer schilden en wapenstokken ontruimen, maar zag daar om juridische redenen van af. ‘Sinds vanmiddag zijn krakers aanwezig in een pand aan de Emdenweg in Groningen. Het kraken van dit pand is niet toegestaan. Collega’s zijn aanwezig om het gebouw, indien nodig, te ontruimen’, twitterde de politie rond 17.00 uur vrijdagmiddag.

Veertig minuten later gevolgd door een tweede tweet: ‘De ontruiming gaat niet door. De krakers blijken er al sinds gisteren te zijn waardoor ontruiming juridisch gezien op dit moment niet mogelijk is’.

Het is nog niet duidelijk wat de krakers met pand van plan zijn. Onlangs werd het kraakpand Barbarossa aan de Koningsweg door krakers verlaten, omdat Qbuzz het terrein gaat gebruiken.

