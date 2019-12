Plan voor renovatie skatebaan Oosterhaar

nieuws

foto: Tom de Vries / Flickr.com Creative Commons license

De skatebaan aan de Klaverlaan in de Harense wijk Oosterhaar is voor buurtbewoners een bron van overlast. Er is veel overlast van hangjongeren en er wordt weinig geskatet. Voor één van de bewoners aanleiding om een renovatieplan te maken.

Willem Bisschop Boele heeft het nieuwe plan voor de skatebaan bedacht, in samenwerking met de Stichting Sport en Spel Haren. Deze stichting heeft het voetbalveld bij CBS De Borg aan de Wederikweg eerder succesvol vervangen door een nieuwe sportkooi, de Koeman Playground. Bisschop Boele lichtte zijn plannen zaterdag toe in het radioprogramma Haren Doet op OOG Radio.

“Het is een relatief oude skatebaan, hij is er ongeveer vijftien jaar nu, en hij wordt steeds minder gebruikt, zeker in de maanden waarin de mooie zon minder schijnt zoals nu”, zegt hij over de locatie aan de Klaverlaan. “Er is veel overlast, er zijn veel jongeren die er ‘s nachts rondhangen. Er wordt eigenlijk nauwelijks meer geskatet. Afgelopen zomer waren er elke dag wel wat skaters, maar eigenlijk is het een verouderde plek en is hij niet meer heel populair.”

De initiatiefnemer vindt het resultaat bij CBS De Borg erg geslaagd. “De Koeman Playground ligt bij mijn oude school. Toen het besluit werd genomen om dat te bouwen zat ik daar in de leerlingenraad, en ik was daar al meteen een heel groot voorstander van, van vernieuwing. Het leek me prachtig ook omdat het voetbalveld daar vertrapt was en niet heel mooi en fijn speelbaar meer. En ik herkende dat heel erg in de skatebaan.”

Bisschop Boele zocht mede daarom de samenwerking met de Stichting Sport en Spel Haren. “Ons idee is om gewoon een helemaal vernieuwde, mooie betonnen skatebaan te bouwen, misschien in combinatie met bijvoorbeeld een basketbalveldje of fitnesstoestellen, gewoon in samenwerking met iets anders zodat het een breed publiek trekt. Wij hebben dus schetsen gemaakt, ik heb een beetje zitten kijken hoe het er nu uit zou moeten zien. Ik heb ontwerpbedrijf Stedon gevonden, die maakt vaker skateparken, en die willen ons heel graag helpen, dat is heel fijn.”

Luister hier het hele Haren Doet-interview over de skatebaan terug:

Op 28 januari overlegt Bisschop Boele met de gemeente. “Ik ben uitgenodigd voor een gesprek met drie gebiedsbeheerders van de gemeente en nog drie andere initiatiefnemers met een plan. Ik hoop dat ik op 28 januari een soort van groen licht krijg om gewoon verder te gaan ontwerpen en een definitief plan uit te kunnen werken. Ik hoop dat ik ook dan een beetje inzage krijg in bijvoorbeeld het budget voor de plek en hoe groot de plek is, welke afmetingen we mogen gebruiken. Ik hoop dat ik dan een mooie schets kan maken en die weer kan terugsturen en dat die bij de gemeente komt, bij de hoogste bazen daar”, aldus hem.

“Ik hoop natuurlijk dat de gemeente dit wil betalen en ik denk dat dit het waard is. Het is een plek waar het super sociaal kan zijn, zeker als er ook andere toestellen komen, dan trekt het een groter publiek en nog meer mensen. Ik heb met één gebiedsbeheerder een beetje gebeld, en ik geloof dat hij er best positief instond.”