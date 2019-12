PKC’83 als voorlaatste de winterstop in na nederlaag tegen Noordscheschut

sport

Foto Andor Heij: PKC'83- Noordscheschut.

PKC’83 gaat als voorlaatste in de eerste klasse E op zaterdag de winterstop in na de nederlaag tegen Noordscheschut dat bovenin meedraait. Het werd op sportpark De Kring in Groningen 2-1 voor de Drenten.

PKC was in de inhaalwedstrijd voor rust beter met onder meer een bal op de lat van Bryan Inge. Toch kwam Noordscheschut vlak voor de pauze voor via een doelpunt van Jos Kroezen. Direct na rust maakte Inge op aangeven van Giovanni Salvo de gelijkmaker.

PKC verloor kort achter elkaar beide doelmannen na stevige botsingen. Na 57 minuten moest Ben Meedendorp het veld verlaten en twaalf minuten later de invaller Bjorn Groninger. PKC leek er door aangeslagen en gaf het heft uit handen. Salvo ging in het doel staan en die was na 75 minuten kansloos op en kopbal van Nick Koster.

Ondanks de lage klassering is PKC trainer Bennie de Jong nog vol goede moed: “We zijn niet minder dan onze tegenstanders en het is daarom geen verloren strijd. Onze tegenstanders kunnen er op rekenen: We komen terug”.