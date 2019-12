Patrick Brouns treedt definitief af als gedeputeerde

nieuws

Foto Ronald Zijlstra. Gedeputeerde Patrick Brouns

Gedeputeerde Patrick Brouns keert in het nieuwe jaar, na het Kerstreces, niet terug als gedeputeerde. Dat maakte de statenfractie van het CDA vrijdagmiddag bekend.

In het najaar trok Patrick Brouns zich tijdelijk terug uit het college, omdat hij al enige tijd met gezondheidsproblemen kampt. Hoewel het inmiddels weer goed met hem gaat, is Patrick Brouns tot de conclusie gekomen dat zijn werk als provinciebestuurder op dit moment niet te combineren is met zijn privéleven.

Brouns: ,,Na ernstige ziekte binnen mijn gezin en een scheiding wil ik meer tijd vrijmaken voor mijn kinderen. Ik wil een betere balans vinden tussen werk en privé en ga op zoek naar een nieuwe baan in het bedrijfsleven”.

De rest van het provinciebestuur noemt het besluit van Brouns “moedig en wijs om te kiezen voor je gezondheid en je kinderen, maar het is tegelijk ook ontzettend moeilijk om zo’n besluit te nemen.”

Het CDA blijft onderdeel van het college en gaat op zoek naar een nieuwe gedeputeerde.