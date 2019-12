Papier- en textielcontainers rond jaarwisseling dicht

nieuws

Op vrijdag 27 december sluit de gemeente de ondergrondse papierbakken in de wijken af. De ondergrondse papiercontainers bij de winkelcentra gaan op zaterdag 28 december dicht.



Ook de containers voor textiel worden gesloten of verwijderd. Dit gebeurt voor de veiligheid tijdens oud en nieuw. U kunt dan geen oud papier of textiel inleveren bij deze containers. We vragen u vriendelijk geen oud papier of textiel neer te zetten bij afgesloten of verwijderde containers. Alle papierbakken en -containers worden op donderdag 2 januari weer geopend.

‘We raden u aan om uw eigen afvalcontainers tijdens de jaarwisseling binnen of achter uw huis te zetten. Dan kunnen ze niet vernield worden’, luidt het advies van de gemeente.