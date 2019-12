Overval op woning aan Hora Siccamasingel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Hora Siccamasingel heeft zondagavond een overval plaatsgevonden. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De overval vond plaats rond 20.40 uur in een woning van een appartementengebouw tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Van Royenlaan. “De politie heeft onder andere een hond ter plaatse laten komen”, vertelt Ten Cate. “Het dier is op dit moment in de buurt aan het zoeken.” Wat er precies gebeurd is is onbekend. “Zoals ik het vanaf hier kan beoordelen heeft er in een woning een overval plaatsgevonden. De dader of daders zijn daarna gevlucht.”

Of er iets buit gemaakt is bij de overval is onbekend.

Later meer.