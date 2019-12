nieuws

De Oude Bieb in Lewenborg is een crowdfundingactie gestart om geld in te zamelen. Met het geld hoopt de sociale huiskamer van Lewenborg sneller een ander onderkomen te vinden.

De huidige locatie bij het winkelcentrum wordt gesloopt om plaats te maken voor woningen. In juli moet de Oude Bieb er uit zijn. Er is nog geen nieuw pand gevonden.

De Oude Bieb zit er al bijna zes jaar en is een belangrijke ontmoetingsplaats geworden voor de bewoners van Lewenborg.