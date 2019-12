Oude Bieb donderdag in VPRO-kringloopserie

nieuws

De VPRO brengt op elke avond van deze kerstweek de tweede reeks over de kringloopwinkel. De Oude Bieb in Lewenborg is donderdag te zien in aflevering 4.



De vijf nieuwe afleveringen zitten vol verrassingen, unieke vondsten en bijzondere mensen met hartverwarmende verhalen. In deze reeks speciale aandacht voor de kunst van het upcyclen: het op creatieve wijze nieuw leven geven aan oude spullen. Behalve spullen vinden ook de kringloopmedewerkers vaak een tweede kans in de winkels.

‘In Groningen staat pal naast het winkelcentrum een kleine kringloopwinkel, De Oude Bieb, die een grote rol in die wijk speelt. Het is niet alleen een winkel maar vooral ook een ontmoetingsplek, die hard nodig bleek. Caroline en Daan startten de winkel na hun onderzoek naar armoede, eenzaamheid en isolement van de inwoners van hun wijk. Ook de buitenomgeving van De Oude Bieb wordt benut tot tuin of moestuin, dat is het werk van Riemer en Benita’.

donderdag 26 december 21.10 uur, NPO 2