Opnieuw auto tegen brugleuning gegleden op Osloweg

Foto: Martin Nuver - 112 Groningen

Bij de brug in de Osloweg, over het Winschoterdiep bij de Euvelgunnerbrug, is dinsdagmiddag een auto weggegleden en tegen de brugleuning aangereden.

De auto draaide om zijn as. De voorzijde van de auto had veel schade en moest daarom worden afgesleept. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Volgens 112 Groningen heeft een agent in burger de aanrijding afgehandeld.

Op de brug glijden vaak auto’s over het wegdek. In 2013 was het drie keer raak in één week en ook in januari van dit jaar ging een aantal auto tegen de vangrail of in het water.