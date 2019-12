Open dag bij logeerhuis De Opstap

nieuws

Logeerhuis De Opstap houdt zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur een open dag aan de Molukkenstraat 202.

De Opstap is voor mensen die tijdelijk opvang nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer zij uit het ziekenhuis komen en nog even niet voor zichzelf kunnen zorgen. De gasten worden in het huis opgevangen en verzorgd door vrijwilligers.

Normaal is het logeerhuis niet te bezichtigen omdat er altijd gasten zijn. De vrijwilligers die het huis draaiende houden vertellen welke gasten zij in het logeerhuis ontvangen en wat het betekent om als vrijwilliger in De Opstap te werken.