Onduidelijkheid meerkosten Ring-Zuid blijft

Foto: Ecco van Oosterhout

De onduidelijkheid over de vraag wie opdraait voor de meerkosten van Ring-Zuid en hoe hoog die kosten zijn blijft voorlopig bestaan. Twee weken geleden liet gedeputeerde Fleur Graper de Provinciale Staten nog weten voor het eind van dit jaar duidelijkheid te verschaffen.

Prof Hertogh, die de gesprekken leidt schrijft: ‘De gesprekken zijn constructief en betrokken partijen hebben de wens om er gezamenlijk uit te komen. De gesprekken vragen echter meer tijd dan eerder aangegeven. Alle partijen hebben aangegeven zorgvuldigheid voor snelheid te verkiezen.”

De werkzaamheden aan de ring liggen nu stil en materieel is weggehaald. De zuidzijde van de damwand zou klaar zijn in december maar grote delen zijn nog niet af. Er is discussie over de te gebruiken technieken. Gräper zegt dat de meerkosten voor de aannemer zijn, maar: “de wereld is niet zwart wit” De totale aanneemsom is 290 miljoen euro, de boete voor te laat opleveren is maximaal zo’n 40 miljoen euro. Zublin , gedeeltelijk eigenaar van aannemerscombinatie Heerepoort heeft de afgelopen twee jaar zes miljoen afgeschreven op het project. Ingewijden zeggen dat de verliezen kunnen oplopen met tientallen miljoenen euro’s.