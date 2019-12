Omwonenden komen in verzet tegen komst hyperloop bij Meerstad

nieuws

Foto: Hardt Hyperloop

Omwonenden gaan zich verzetten tegen de komst van het testcentrum van de hyperloop bij Meerstad.

De hyperloop is een buis waar een trein met hoge snelheid door heen kan. De testbuis is drie kilometer lang en komt ten noorden van het Slochterdiep. Die buis moet er in 2022 liggen.

Erik Schoppen woont in het dorp Lageland, waar de buis ook vlakbij komt te liggen. Hij vindt dat het landschap verpest wordt en hij vreest veel overlast van de aanleg van het testcentrum. Schoppen zegt ook dat de omwonenden niet zijn ingelicht over de komst van de hyperloop.