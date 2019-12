Oliebollenbakken voor Stichting Ambulancewens

nieuws

Stichting Ambulancewens

Bij Coöperatie Dichtbij, een samenwerkingsverband van 180 zelfstandige zorgverleners en 70 zorgorganisaties, was men vandaag aan het oliebollen bakken. Dit om geld in te zamelen voor Stichting Ambulancewens.



Stichting Ambulancewens is een groep vrijwilligers die helpt de laatste wens van terminaal zieke mensen te vervullen. Dit doen ze door hen per ambulance te vervoeren naar waar ze ook maar naar toe willen. Denk daarbij aan een laatste keer de zee zien, een pretpark of afscheid nemen van het eigen huis.

De zorgverleners van Coöperatie dichtbij hopen vandaag zo’n 1500 oliebollen te verkopen voor het goede doel. Om iedereen te kunnen helpen is de hulp van de ambulance kosteloos. Daarom is er veel geld nodig om ze te laten blijven rijden. Wie wil doneren aan stichting Ambulancewens kan dit doen via deze link.