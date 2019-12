Nominatie voor Vera-programmeur Peter Weening

nieuws

Foto: Bjorn Berings. Peter Weening

Muziekprogrammeur Peter Weening van muziektempel Vera, is genomineerd voor de categorie “IJzeren Podiumdieren”.

De 64-jarige Weening is sinds 1980 programmeur van de concertzaal aan de Oosterstraat. Hij begon er enkele jaren eerder als barman. Hij heeft een neus voor talent en liet in Vera vele artiesten en bands optreden die pas later beroemd werden, zoals U2, Nirvana, The Gun Club en Nirvana.

De prijsuitreiking voor de beste prorgrammeur van poppodia en festivals in ons land vindt plaats tijdens het festival Eurosonic Noorderslag, op 18 januari.