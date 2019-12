“Nieuwe acties van boeren voorkomen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Partij voor de Dieren wil van het stadsbestuur weten waarom de acties van boeren van afgelopen woensdag opnieuw voor zoveel overlast hebben gezorgd.

“Op een bepaald moment werd het Julianaplein volledig lam gelegd, terwijl dat al was aangekondigd”, aldus raadslid Terence van Zoelen. “Ik begrijp niet hoe zoiets dan toch nog kan gebeuren. Het was een levensgevaarlijke situatie”. Van Zoelen stelt dat een dergelijke actie voortaan koste wat kost voorkomen moet worden.

Daarnaast vraagt de partij of al tipgeld is uitgeloofd voor de opsporing van de “hekkenrammer” op de Vismarkt bij een eerdere actie. Ook zouden geen boeren op trekkers aanwezig mogen zijn bij de feestelijke afsluiting van de Radio 3 FM actie Serious Request aanstaande dinsdag op de Ossemarkt. De boeren willen de DJ’s de laatste dagen van de actie begeleiden.