Na positief jaar zorgen over Hortus in Haren

2019 was een positief jaar voor de Hortus in Haren met 26.000 bezoekers. Maar er zijn zorgen.



Er zijn zorgen over de Chinese tuin en over de verlenging van de bruikleenovereenkomst met de Rijksuniversiteit Groningen, eigenaar van zowel Hortus als aanpalende Carex-locatie Biotoop.

De Chinese tuin behoeft groot onderhoud. Het was ooit een geschenk van Sjanghai aan stad en provincie Groningen. De RUG wil alleen conserverend onderhoud toestaan. Het probleem is aan de orde gesteld bij de gemeente.

De bruikleenovereenkomst die de Stichting Hortus met de RUG heeft is verlengd tot 2023, maar het liefst wil de RUG het terrein verkopen. Het toekomstige bestemmingsplan zal bepalen wat er met het terrein kan gaan gebeuren. ‘De toekomst van de Hortus zal dus afhangen van de besluitvorming in de gemeenteraad van Groningen’, aldus het bestuur van de Hortus.