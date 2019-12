“Mensen beleven er bijzonder veel plezier aan elkaar te treffen bij ons”

nieuws

De Trefpuntkerk in Glimmen. Foto: Google Streetview

De Trefpuntkerk in Glimmen is ieder jaar op de laatste zondag voor kerst het decor van diverse feestelijkheden. Ook dit jaar staan er weer diverse zaken op het programma. Het is daarbij vooral de gezelligheid die belangrijk is volgens Dick Vos, secretaris van de PKN Noordlaren-Glimmen.

Vos blikte zaterdag in het radioprogramma Haren Doet op OOG Radio vooruit. “Ik weet werkelijk niet voor de hoeveelste keer dit is, want ik ben er nog niet zo lang bij betrokken. De verhalen zijn tot mij gekomen dat het iedere keer een groot succes is en het gezellig is en mensen er bijzonder veel plezier aan beleven elkaar te treffen bij ons.”

De kerk wordt feestelijk aangekleed. “Wanneer je aankomt bij ons bij de kerk aan de Nieuwe Schoolweg dan zie je boven het grasveld al een grote ster schijnen en onder die ster staat een kerststal met daarin Maria en Jozef en een kindje. We verwachten een draaiorgel en een brassband, er wordt glühwein en warme chocolademelk geschonken en in de loop van de middag verzamelen we ons in de kerk en dan kan wie dat ook wil naar binnen komen om mee te zingen en te luisteren naar bekende en minder bekende kerstliederen”, zei Vos.

De PKN Noordlaren-Glimmen hoopt vooral ook mensen van buiten de kerk te bereiken. “In het verleden kwamen er veel mensen langs van de kerk, maar ook van buiten de kerk. Dat is ook precies de bedoeling, om iets om de kerk heen te doen wat laagdrempelig is en waar mensen als het ware hun kerstgevoel aan kunnen laven. Inspelen op toch het sentiment wat speelt met kerst, het gevoel van saamhorigheid en de droom van vrede op aarde. Het is wel iets wat we zien om ons heen, en dat zie je in de hele kerk eigenlijk, dat er toch regelmatig behoefte is om even troost te zoeken en een kaarsje aan te steken. Dat je daar als kerk gelegenheid toe geeft dat vinden we belangrijk. Op zo’n manier wil je als kerk je verantwoordelijkheid nemen richting de dorpsbewoners, je buurtgenoten.”

Luister hier het hele gesprek met Dick Vos terug:

De kerstviering in de Trefpuntkerk is zondag van 16:00 tot 18:00 uur. Er zijn ook kerkdiensten rond de Kerstdagen zelf. “Op Kerstavond is er geen dienst in Glimmen. We hebben als Protestantse Kerk Noordlaren-Glimmen ook een mooi gebouw in Noordlaren, de Bartholomeuskerk en daar hebben we op Kerstavond een dienst om 22:00. Om tien uur ‘s ochtends op Eerste Kerstdag is er dan een dienst in de Trefpuntkerk in Glimmen”, aldus Vos.