Martini Ziekenhuis verlengt contracten met zorgverzekeraars

Foto Andor Heij. Martini Ziekenhuis hoofdingang.

Het Martini Ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de vergoeding van zorg in 2020.

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra is tevreden met de afspraken die gemaakt zijn: ‘Goede afspraken met zorgverzekeraars zijn van groot belang voor de continuïteit van de zorg in onze regio. Het is daarom nu meer dan ooit belangrijk om reële afspraken te maken. De vraag naar zorg stijgt. Dat vraagt om creativiteit en wendbaarheid in de hele zorgsector. Afspraken met verzekeraars moeten hier bij aansluiten.’

Met verzekeraars Menzis en Zilveren Kruis heeft het ziekenhuis lang lopende contracten. Er zijn al weer gesprekken voor de periode na 2021.