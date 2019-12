Lycurgus naar laatste zestien Challenge Cup

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

SAMEN. Lycurgus heeft zich geplaatst voor de laatste 16 van de Europese Challenge Cup. Donderdagavond wonnen de Groninger volleyballers ook in de returnwedstrijd in MartiniPlaza van Fino Kaposvar uit Hongarije, met 3-0. Vorige week won Lycurgus in Hongarije al met 1-3.



In de eerste set waren de ploegen nog aan elkaar gewaagd, totdat de thuisploeg bij 23-18 een beslissend gat sloeg. Het tweede setpunt werd benut: 25-20. In de tweede set kwam Lycurgus al snel op 104, maar de Hongaren kwamen terug tot op één punt, bij 18-17. Toen zette de thuisploeg aan, en de set eindigde bij 25-19.

In de derde set had Lycurgus lange tijd een paar punten voorsprong, totdat Fino Kaposvar langzij kwam en zelfs nog op 19-20 kwam. Daarna haalde Lycurgus de set gemakkelijk binnen met 25-22.

In de achtste finale speelt de ploeg van coach Arjen Taaij tegen het Franse Montpellier.