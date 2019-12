LIVEBLOG: FC Groningen – FC Utrecht (0-0)

sport

Kan FC Groningen in eigen huis een plek bij de laatste 16 afdwingen in de TOTO KNVB-beker tegen FC utrecht? In de Eredivisie eindigde het duel twee weken geleden in 0-1: in het voordeel van de Domstedelingen. De Trots van het Noorden is uit op revanche! Volg het hier vanaf half 7.

46′ De tweede helft is van start.

Het is rust: 0-0.

39′ Geel voor Te Wierik die Sander van de Streek ten val brengt. Te Wierik komt goed weg, want Van de Streek leek weg.

37′ In drie minuten tijd mist Sierhuis tot drie keer toe, op een haar na, doel.

34′ Na een dribbel van El Hankouri schiet Sierhuis voorlangs.

30′ Bijna Hrustic! Ajdin Hrustic haalt mooi uit en ziet zijn poging langs de kruising scheren.

26′ Schotje van Kerk gaat voorlangs.

23′ De publiekslieveling kan weer verder.

22′ Zeefuik ligt na een botsing op de grond en moet verzorgd worden.

16′ FC Groningen is de bovenliggende partij. FC Utrecht onder druk in het eerste kwartier.

1′ De wedstrijd is begonnen!

De warming-up is volle gang voor FC Groningen – FC Utrecht! Kan de FC door 'bekeren' in de TOTO KNVB-beker? #GROUTR pic.twitter.com/r800G9ligG — Daniël Theelen (@DanielTheelen) December 19, 2019

Historie (45 keer): 21 keer won FC Groningen, veertien keer deelden de ploegen de punten en tien keer gingen de punten mee naar de Domstad.

Opstelling FC Groningen: Padt, Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Hrustic, Lundqvist, Matusiwa, El Hankouri; Asoro, Sierhuis

Opstelling FC Utrecht: Paes, Klaiber, Janssen, Hoogma, Van der Maarel; Maher, Van Overeem, Van de Streek, Gustafson; Kerk, Bahebeck

Scheidsrechter: Pol van Boekel