Levende kerststal en speurtocht op Onlanderij

Foto: Erick Bakker

Natuurmonumenten organiseert op 22 december, Eerste en Tweede Kerstdag een ‘levende kerststal’ op De Onlanderij aan de Madijk in Eelderwolde.

Er zijn koeien, schapen, geiten en ezels, en complete families passen in een reuzenbed van stro. Ook is er een bijzonder bos ingericht, met wilde dieren en hun sporen. Boswachter Bart heeft daar een speurtocht uitgezet, waaraan ook een prijsvraag is verbonden. Die kan van 22 t/m 26 december zelfstandig worden volbracht.

In de hele Onlanderij staan kerstbomen en vuurkorven. De horeca is gewoon open.