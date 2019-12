Laatste etappe van start voor dj’s 3FM voor Serious Request

nieuws

Foto: Casper Slotboom

Om 14.00 vanmiddag zijn 3Fm-dj’s Herman Hofman en Sander Hoogendoorn in Vries begonnen aan de laatste etappe voor Serious Request: The Lifeline. Ze komen vanavond om 20.30 aan op de Ossenmarkt in de Stad.

“Ik ga dit echt missen man”, zegt DJ Herman Hofman. “Het is echt een grote piek aan emoties. De steun aan de zijkant is geweldig.” Ook DJ Sander Hoogendoorn is overweldigd door de steun: “Het is gewoon bizar dat er zelfs ‘s nachts nog mensen langs de kant staan, dat trekkers je een heel stuk van de etappe begeleiden.”

Dit jaar haalt Serious Request geld op om jonge mensen te beschermen tegen mensenhandel. Vanavond vindt de eindshow plaats op de Ossenmarkt. Daar wordt ook de opbrengst van 3FM Serious Request: The Lifeline bekend gemaakt. Daarvoor nog treden Naaz (18.00 uur), Merol (18.30 uur), Blanks (19.10 uur), Roxeanne Hazes (20.15 uur) en Snelle (20.45 uur) op.