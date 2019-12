“Kerstrevue van Noorderpoort is echt een feestje!”

oogochtendshow

Foto: Noorderpoort Kunst & Multimedia

In het Grand Theatre aan de Grote Markt kun je vanaf vanavond terecht voor een heuse sprookjes-kerst-revue! Eén van de toneelspelers, Roger Goudsmit vertelde dat vanmorgen via de telefoon, in de OOG Ochtendshow.



Een bekende stoet aan sprookjesfiguren komt voorbij in deze doldwaze muzikale kerstrevue. Van Assepoester tot de Boze Wolf en van Roodkapje tot Klein Duimpje. De boze stiefzusters Paris en Hilton doen aan zuster-bashing. De Boze Wolf heeft forse imagoproblemen. Maar wat voor rol speelt Roodkapje hierin? En Prins Roderick van Oranje Nassaukade wordt uitgehuwelijkt door zijn moeder.

Het is een doldwaas verhaal, dat echt een feestje is om mee te maken, aldus Roger Goudsmit. Hij speelt de koningin en ook een jager. De voorstelling is volgens hem een statement van de opleiding Kunst & Multimedia van het Noorderpoort, om aan te geven dat iedereen het recht heeft om te bestaan, ongeacht geloof, geslacht, of geaardheid.

De voorstelling is nog tot en met maandag te zien in het Grand Theater in Groningen (link). Beluister het interview van vrijdagmorgen hieronder terug: