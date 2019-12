Kerst 050 brengt 512 kerstpakketten rond

Niet iedereen heeft met kerst een lekkere maaltijd op tafel staan. Daarom is maandagochtend in de Akkerstraat een groep vrijwilligers kerstpakketten aan het maken voor kerst 050.

Kerst 050 is een groep vrijwilligers van bijvoorbeeld studentenverenigingen en kerken die het belangrijk vinden dat iedereen een fijne kerst heeft. ‘Ik vind het heel erg belangrijk dat iedereen een mooie kerst heeft. Daarom help ik hieraan mee’, zegt Daan Bosch. ‘Ik vind het fijn als anderen ook een mooie kerst hebben. Ik heb het menu gezien en het ziet er allemaal heerlijk uit. Ik denk dat iedereen heel lekker gaat eten deze kerst’, zegt Doris John.

Er werden maandagmiddag honderden pakketten verstuurd. ‘We gaan langs bij 512 huishoudens. We dachten uiteindelijk 500 mensen te hebben, maar toen kwamen er toch nog twaalf bij. Toen hebben we gezegd dat we ook voor deze mensen nog een pakket gaan maken’, zegt Evert Sulman.