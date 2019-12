Julianaplein korte tijd bezet door boeren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het Julianaplein is woensdagavond korte tijd bezet door boeren en bouwers. Door de bezetting kwam het verkeer volledig tot stilstand.

De blokkade begon rond 19.50 uur. “Boeren hebben met trekkers het kruispunt geblokkeerd”, vertelt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl. “Zowel het verkeer vanaf de A7 als de A28 kan niet passeren.”

Rond 20.10 uur meldt Ten Cate dat de trekkers weer vertrekken. “Ze verlaten nu het plein. Zowel op de A7 als de A28 staan lange files.”

Stikstof

De hele dag vinden er al acties plaats van boeren en bouwers. De beroepsgroepen zijn boos vanwege de onduidelijkheid over het principe-akkoord dat maandag gesloten werd tussen de boeren en het kabinet. Deze afspraken gaan over de stikstofuitstoot. Een andere reden waarom er geprotesteerd wordt is de onvrede over de bedragen die boeren krijgen van de supermarkten.

In de stad werd woensdag op verschillende plekken actie gevoerd. In de middag blokkeerden trekkers korte tijd het Hoofdstation waardoor bussen het terrein niet op en af konden. In de ochtenduren vond er een langzaamaan-actie plaats op de ringweg. Het blokkeren van het Julianaplein stond eerder op de dag ook al op het programma maar toen ging het niet door. Rond 19.50 uur gebeurde dat dus alsnog.