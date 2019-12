Jacht op winterbloeiers weer geopend

nieuws

De Eindejaars Plantenjacht is weer op gang. Het kan individueel en in de gemeente Groningen ook in groepsverband, in Onnen, op Drielanden en bij de Oostersluis.



Al een aantal jaren houden plantenliefhebbers overal in Nederland een Eindejaars Plantenjacht. Op zoek naar winterbloeiers. De telling van vorig jaar leverde maar liefst 537 bloeiende soorten planten op, dat is twintig procent van de soorten die in Nederland voorkomen. Bovenaan stonden het madeliefje, straatgras en vogelmuur; herderstasje en duizendblad worden ook steeds vaker gevonden

De Eindejaars Plantenjacht in Onnen is zaterdag 28 december. Vertrek om 10.30 uur vanaf de Tiehof. Terug 11.30 uur.

Ook bij Drielanden kan men zaterdag 28 december van 14.00 tot 15.00 uur zoeken. Verzamelen bij pleintje achterin Waterland bij de waterstenen. Graag van te voren opgeven: thorhold@hotmail.com

Dan op vrijdag 3 januari van 14.00 tot 15.00 uur bij het Damsterdiep, ter hoogte van de Oostersluis, opgave: ivngroningen.plantenwerkgroep@gmail.com

