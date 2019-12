‘In de kerstvakantie ga ik het liefst schaatsen’

De kerstvakantie is begonnen en dat betekent dat alle jongeren vrij zijn. Je hoeft je deze vakantie niet te vervelen, want er is genoeg te doen in Groningen.

Je kan bijvoorbeeld gaan schaatsen als je graag sportief bezig bent. Op de ijsbaan op de Grote Markt zijn al veel vakantiegangers te vinden. ‘Meestal zit ik te gamen, maar het is ook leuk om even frisse lucht te pakken en te schaatsen’, zegt een jongen. ‘Ik vind het heel leuk om te schaatsen, want het is mijn hobby’, zegt een Stadjer.

Het Groninger Winterfestijn verwacht deze vakantie veel kinderen op het ijs. ‘Er komen al veel kinderen aanlopen. Dus de komende twee weken verachten we veel kinderen’, zegt Menno Hazenoot.

De ijsbaan op de Grote Markt is nog geopend tot en met zondag 5 januari.