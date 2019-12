nieuws

Foto: Ellen Grondijs

Michelle Kemkers kwam terug uit café Shooters met een jas die wel op de hare leek maar die dat toch niet was.



Op de Facebookpagina van Oproepjes voor Groningers en op die van het café schrijft ze:

‘Beste jongeman die afgelopen nacht uit is geweest in de Shooters; je zal wel denken, hoe kom ik ineens aan lippenstift in mijn jas? Waarschijnlijk heb je per ongeluk mijn jas meegepakt en heb ik nu die van jou. Ik had na een tijdje pas door dat het niet mijn jas was, de jassen lijken vast erg op elkaar. Kan gebeuren natuurlijk, maar het zou natuurlijk top zijn als we snel van jassen kunnen ruilen! Mijn jas is een zwarte lange jas van de Bershka met ceintuur en ik kom graag jouw donkergrijze lange jas van de H&M weer bij je terugbrengen!’