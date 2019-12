Grote vloot met reddingsboten voor goede doel arriveert in Groningen

nieuws

Foto Martin Nuver 112groningen.nl

Een vloot van 35 reddingsboten van de reddingsbrigades uit het hele land is maandagmiddag via het Eemskanaal gearriveerd in Groningen.

De vloot vertrok zaterdag vanuit Veendam om geld in te zamelen voor Serious Request. Deze actie van radio 3 FM dj’s eindigt dinsdag in Groningen. Er wordt geld ingezameld voor het Rode Kruis tegen mensenhandel.

De actie van de reddingsbrigades, Serieus Rescue, wordt voor de tiende keer gehouden. Hoeveel geld er is opgehaald is nog niet bekend. In totaal deden er 320 reddingswerkers aan mee. De tocht ging niet geheel van een leien dakje. De boten lagen onderweg vast bij een defecte sluis bij Wildervank.