Grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De politie heeft op diverse plekken in het noorden en oosten van Nederland invallen gedaan vanwege illegaal vuurwerk. Een van de invallen was in een woning in Haren.

In november werden twee mannen uit Slochteren gepakt die 300 kilo vuurwerk in bezit hadden. In Enschede werd bij een leverancier tweeduizend kilo gevonden en bij een verdachte op Terschelling vijftig kilo.

Daarna werden nog eens elf adressen bezocht van mensen die vuurwerk hadden gekocht. in Hoogezand-Sappemeer, Haren, Kolham, Schildwolde en Leeuwarden werd nog eens in totaal 90 kilo professioneel vuurwerk gevonden. Bovendien werden ook een luchtbuks en een enkel- en een dubbelloops geweer aangetroffen. Iedereen is inmiddels weer op vrije voeten.