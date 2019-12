Groningen trekt aan langste eind bij strijd om hyperloop-testcentrum

nieuws

Foto: Hardt Hyperloop

Het European Hyperloop Center (EHC) wordt gevestigd in de provincie Groningen. Dat maakte Tim Houter, CEO van Hardt Hyperloop, vrijdagmiddag bekend.

Volgens Hardt Hyperloop is de keuze gevallen op Groningen omdat het regionale ecosysteem van partnerships en een financieringspakket goed waren. “Het open ecosysteem van kennisdeling met meerdere private en publieke partijen is voor ons van groot belang. Het implementeren van een dermate groot project doe je niet alleen. Er is binnen Europa enorm veel kennis en gedrevenheid. Die brengen we met het EHC bij elkaar om één Europees systeem te ontwikkelen.”

Reacties

Alleen Groningen en Zeeland waren tot vandaag nog in de race voor de vestiging van het testcentrum. “We zijn blij en trots dat het EHC naar Groningen komt”, aldus Mirjam Wulfse, gedeputeerde voor de provincie Groningen. “De komst van het EHC sluit naadloos aan bij onze ambities in innovatie en duurzaamheid. De hyperloop testbaan is daar een prachtige aanvulling op. Het EHC zal Groningen internationaal op de kaart zetten als proeftuin voor slim en groen vervoer.”

Ook de gemeente Groningen is verheugd met de komst van het European Hyperloop Center. “Het onderzoekcentrum van Hardt zal ontwikkelaars uit de hele wereld aantrekken en Groningen internationaal nog beter op de kaart zetten. Daarbij zorgt het centrum voor meer werkgelegenheid in onze regio”, zegt wethouder Paul de Rook van Economische Zaken.

Bouw

Volgens onderzoek van bureau Berenschot trekt de komst van het centrum ook andere bedrijven aan en levert het daarmee minimaal 110 nieuwe banen op. Hardt Hyperloop investeert naar schatting zelf € 25 miljoen in het nieuwe onderzoekcentrum en de testbaan. De provincie Groningen ondersteunt de investering met een subsidie van 3 miljoen.

Het Hyperloop Center wordt waarschijnlijk in de buurt van Meerstad gevestigd. Het testcentrum, met een baan van drie kilometer lang, moet in 2022 klaar zijn.