Groep 5 deelt kerstpakketten uit aan ouderen

Met een kerstpakket van Stichting Riki ouderen blij maken van zorgorganisatie ZINN van locatie De Es. Dat is wat groep 5 van de St. Franciscusschool woensdag heeft gedaan.

Daar bleef het niet alleen bij, want de klas heeft ook nog kerstkaartjes geknutseld met de bewoners. Groep 5 doet dit om zo een verbinding te creëren tussen jong en oud. Finette en Emma hadden er veel zin in en mochten als eerste een kerstpakketje langs brengen. ‘We waren eerst wel nerveus, maar ik was wel heel blij voor die mevrouw’, zegt Finette. ‘Ik was ook heel erg blij, want ik vind het leuk om kerstpakketten te geven aan anderen’, zegt Emma.

Mevrouw Loer-Koenes vindt het leuk dat de meiden haar een kerstpakket hebben gebracht. ‘Vroeger kreeg ik ook altijd een kerstpakket. Dat vond ik toen altijd heel erg leuk.’