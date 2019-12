Grens aan aantal en grootte van evenementen

nieuws

De Jaarplanning Grote Evenementen 2020 is klaar. De capaciteit van de hulpverleningsdiensten en gemeentelijke diensten staat onder druk.



Elk jaar kunnen organisatoren grote evenementen voor het volgende jaar aanmelden. De capaciteit van de hulpverleningsdiensten en gemeentelijke diensten staat steeds meer onder druk, waarmee een grens zit aan het aantal en de grootte van de evenementen. Om het draagvlak voor evenementen hoog te houden stuurt de gemeente aan op spreiding in tijd en locatie.

‘Er zijn meer aanmeldingen binnengekomen dan in de jaarplanning zijn opgenomen. Bij de selectie van de binnengekomen aanmeldingen voor de Jaarplanning 2020, spelen de volgende factoren een rol:

1. Aantal bezoekers

In de jaarplanning worden alleen grote evenementen of evenementen met een hoger risicoprofiel opgenomen. Dit betekent uiteraard niet dat evenementen met minder dan 2000 bezoekers niet zullen plaatsvinden. Aanvragen daarvoor worden in de loop van 2020 in behandeling genomen.

2. Samenloop eventuele verbouw Stadhuis en evenementen Grote Markt in het najaar

De eventuele verbouw van het Stadhuis heeft consequenties voor de evenementen in 2020. We stemmen af met het project verbouw

Stadhuis en de evenementorganisatoren over locatie en inrichting van evenementen die op de Grote Markt zijn aangevraagd in 2020.

3. Terrein Roode Haan staat te koop

Het terrein van de Roode Haan staat te koop, maar kan het komend jaar nog wel gebruikt worden voor evenementen’.

De volledige jaarplanning staat hier.