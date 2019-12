Gitarist Martjo Brongers van legendarische heavy-metal band Vortex overleden

nieuws

Vortex met Martjo Brongers, tweede van rechts

Martjo Brongers, gitarist van de Groningse heavy metal band Vortex, is maandag op 61-jarige leeftijd overleden. Brongers was vorige week van een trap gevallen en lag in coma.

Vortex werd in 1979 opgericht en is de oudste metal band van Groningen. Oprichter Brongers was samen met Jurjen Tichelaar jarenlang de drijvende kracht achter de groep. Vortex werd vooral bekend door het nummer Open the Gate van de gelijknamige LP uit 1986. Van het nummer werd een videoclip gemaakt die internationaal werd vertoond.

Vortex bracht de jaren daarna nog diverse andere platen en CD’s uit. De laatste is Them Witches van dit jaar met oud materiaal, dat opnieuw uitgebracht werd. In oktober vierde Vortex nog het 40-jarig bestaan in VERA.